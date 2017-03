Jong talent maakt groot debuut bij Lokeren: "Ik hoop dat ik nog wat kansen krijg. Dat zou super zijn"

Foto: © Photonews

Sporting Lokeren kwam afgelopen weekend niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Sporting Charleroi. Runar Kristinsson gooide bij Lokeren één van zijn jonge krachten in de basis: Arno Monsecour.

“Het was even wennen, maar ik denk dat ik me goed heb aangepast aan het niveau. Over het algemeen ben ik tevreden met mijn prestatie”, stak Monsecour na de match van wal voor de camera van zijn club. “Dat ik een lichtpunt was in de ploeg? Dat is fijn om te horen. Ik heb gewoon mijn best gedaan.”

De 21-jarige verdediger stond voor het eerst in zijn carrière aan de aftrap in de Jupiler Pro League en dat deed hem deugd. “Ik ben blij dat de coach me een kans heeft gegeven. Ik had aanvankelijk wat stress, maar na een goede tackle slaagde ik er in om de zenuwen te onderdrukken.”

Nieuwe kansen?

En wat nu? “Ik werk heihard op training. Het is nu aan mij om me te tonen. Ik hoop dat ik nog wat kansen krijg in play-off 2 en dat ik op dit elan kan doorgaan. Dat zou super zijn”, besluit Monsecour.