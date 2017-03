Beerschot-Wilrijk lijdt tweede competitienederlaag: "Wij zijn niet Real Madrid of Barcelona"

Foto: © jan mees

Het was al van 22 oktober tegen Dessel Sport geleden, maar zaterdag ondervond iedereen met een hart voor KFCO Beerschot-Wilrijk nog eens hoe zuur een nederlaag kan smaken. Doelman Michaël Clepkens bleef er rustig bij. Hij vindt dat er geen man overboord is.

"Natuurlijk is dit frustrerend", reageerde Michaël 'Mika' Clepkens na de 0-1 nederlaag tegen Deinze. "Alles zat tegen. We begonnen nochtans goed, maar dwongen geen grote kansen af. Zij scoren vervolgens na een schermutseling uit hun enige kans in de eerste helt. Een stomme tegengoal."

In de tweede helft hield Clepkens de thuisploeg recht, hij stopte de strafschop van Jérôme Mezine. "Ik probeer m'n ploeg gewoon te helpen en dat lukte. Ik dacht echt dat we er daarna nog over zouden gaan, maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. Ik zie deze nederlaag als een signaal: we moeten scherp blijven trainen. Vooral qua efficiëntie. We hadden genoeg kansen, dit is de eerste match waarin we niet kunnen scoren."

De supporters verwachten elke week de drie punten, maar dat kan niet.

Geen man overboord

Een wedstrijd om snel te vergeten of om lessen uit te trekken? "Neen, we hoeven niets meer te leren. Dit is nog maar onze tweede competitienederlaag, hé. Onze voorsprong blijft groot." Bovendien lijken er maar weinig tegenstanders van Beerschot-Wilrijk een licentie voor 1B aangevraagd te hebben. "Maar we geloven de verhalen niet die we in de krant lezen. Ik denk dat er veel ploegen gebluft hebben. Ook Deinze kan zijn verloren punten nog terug krijgen. Nee, we mogen niet denken dat we er al zijn."

Op het Kiel heerste geen diepe tristesse na de nederlaag tegen Deinze, maar de verwachtingen van de supporters zijn wel bijzonder groot. "Ze zijn het natuurlijk niet meer gewoon om te verliezen. Ze verwachten elke week de drie punten, maar dat kan niet. Wij zijn niet Real Madrid of Barcelona. En we hebben nog een moeilijk programma voor de boeg."

Tot slot wou Clepkens stadsrivaal Antwerp nog feliciteren met hun promotie naar 1A. "Proficiat aan Antwerp. We zien elkaar binnen twee jaar", lachte de Beerschot-doelman.