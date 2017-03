Zo doet Chelsea inspiratie op voor de topper tegen Manchester United

Foto: © photonews

Chelsea en Manchester United staan maandagavond tegenover elkaar, niet in de Premier League maar in de kwartfinale van de FA Cup. En The Blues hebben een opmerkelijke manier om zich op deze topper voor te bereiden.

Zondag deelde John Terry op zijn Instagram-verhaal een filmpje van achter de schermen bij Chelsea. Iedereen zit aandachtig naar tv te kijken, waarop hoogtepunten van clubicoon Didier Drogba te zien zijn. De Ivoriaanse spits mag dan wel al gestopt zijn met voetballen, bij The Blues zullen ze hem nooit vergeten.

Maandag om 20u45 staat Chelsea-Manchester United op het programma. Zlatan Ibrahimovic zal niet meereizen naar Stamford Bridge, hij begint aan een schorsing van drie matchen. De competitiematch tussen deze twee topclubs werd een zware 4-0 voor Chelsea.