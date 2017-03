Hazard gidst Chelsea voorbij Man United, Kanté maakt het met een verwoestend schot af

Foto: © photonews

In Engeland ging men maandagavond op zoek naar de laatste halve finalist voor de FA Cup. Chelsea of Manchester United moest het bekertoneel verlaten.

Chelsea, met Courtois en Hazard in de basis, voetbalde voor de pauze de beste kansen bij elkaar. Onder meer Hazard kreeg een mogelijkheid, maar de Rode Duivel strandde op De Gea.

Rood voor Herrera

Onze landgenoot eiste wel een hoofdrol op. Toen hij niet voor het eerst wegdraaide van Herrera, kon de Spanjaard met zijn tweede gele kaart gaan douchen. Mourinho gooide dan maar Fellaini voor de leeuwen ten koste van Mkhitaryan.

Kort na de koffie profiteerden The Blues van het mannetje meer. Met een verwoestend schot maakte Kanté er 1-0 van. (zie video onderaan) Toch waren de bezoekers niet van slag. Courtois pakte oog in oog met Rashford uit met een geweldige parade. Zo had ook onze nationale nummer 1 een belangrijk aandeel in de kwalificatie.