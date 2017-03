Coosemans blijft ontgoocheld achter: "Oorverdovende stilte in kleedkamer"

Foto: © photonews

KV Mechelen greep op de laatste speeldag van de reguliere competitie naast een ticket voor play-off 1. De ontgoocheling was na afloop dan ook heel groot. Niet in het minst bij Colin Coosemans.

Colin Coosemans bleef na het laatste fluitsignaal minutenlang op de grond zitten. De doelman van KV Mechelen kon maar niet geloven dat Malinwa naast play-off 1 heeft gegrepen.

"We wisten op voorhand dat er een droomscenario klaarlag", aldus Coosemans. "Maar ook het tegenovergestelde kon gebeuren. En dat is gebeurd. Het is heel zuur om de kwalificatie in de laatste wedstrijd te verliezen."

Al moest ook Coosemans toegeven dat KAA Gent gisteren heel sterk voor de dag kwam. "Ze brachten kwaliteit. Dit was niet het Gent dat we dit seizoen al vaak gezien hebben. Maar dit was ook het Mechelen van dit seizoen niet."

In de laatste minuten werd de score op Daknam (waar Sporting Charleroi aan de slag was, nvdr.) met argusogen gevolgd. "Ik zag plots beweging bij onze supporters. Maar achteraf bleef dat het om een rode kaart ging en niet om een doelpunt."

Ik zag plots beweging bij onze supporters. Ik hoopte op een doelpunt van Lokeren, maar... - Colin Coosemans

"In de kleedkamer heerste er een oorverdovende stilte", besluit Coosemans. "We gaan enkele dagen nodig hebben om hierbovenop te komen. Maar het is de bedoeling om nog iets te tonen in play-off 2."