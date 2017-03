Roken is voortaan verboden op de Heizel

Het Koning Boudewijnstadion zal voortaan volledig rookvrij zijn. De KBVB volgt met deze beslissing het voorbeeld van Club Brugge, Racing Genk en RSC Anderlecht.

De eerste keer dat deze rookvrije maatregel wordt doorgevoerd, is tijdens de Croky Cupfinale tussen Oostende en Zulte Waregem op 18 maart. Het geldt vanzelfsprekend ook voor alle wedstrijden van de Rode Duivels. De regel is van kracht in alle overdekte delen van het stadion en in de tribunes.

De KBVB werkt hiervoor samen met Stichting tegen Kanker (Tabakstop), VIGeZ en de Stad Brussel. “We zijn heel blij met de samenwerking”, zei Guido Poppelier van Stichting tegen Kanker, “Een rookvrij stadion is een sterk signaal dat jonge voetbalfans beschermt tegen tabaksgebruik. Bovendien worden supporters – een aanzienlijk deel van de Belgische bevolking – niet meer blootgesteld aan de gevaren van passief roken. En supporters die graag willen stoppen, kunnen rekenen op de volle steun van Tabakstop. Samen tegen kanker!”

Enquête

Er werd een enquête gevoerd, waarbij 69% van de deelnemers een rookvrij stadion positief vond. De voornaamste redenen zijn 1) voorkomen dat kinderen en jongeren starten met roken (67%) 2) bescherming van supporters tegen gezondheidsrisico’s van passief roken (67%) 3) zorgen voor een omgeving die rokers helpt om te stoppen met roken (34%) en de associatie tussen sport en roken verbreken (34%). (gegevens van enquête ‘Rookvrij stadion’, 2017, totaal aantal deelnemers: 906)