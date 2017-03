Donald Trump komt naar België en dat stuurt ook de eindstrijd in onze play-offs danig in de war

De Amerikaanse president Donald Trump komt eind mei naar ons land. En dat kan de beslissing in de play-offs danig in de war sturen.

Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) staat de barragematch tussen de winnaars van groep A en groep B in play-off 2 op het menu. Maar achter dat duel staat een groot vraagteken.

Op hetzelfde moment is namelijk ook Donald Trump in het land. "Alle politiediensten worden opgetrommeld. Dat zal voor een ongezien machtsvertoon zorgen. Wellicht gaan we niet op die dag kunnen spelen", is kalendermanager Nils Van Branteghem sceptisch.