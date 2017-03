Antwerp-fans breken met 'Vikingreputatie': zowel in als om het stadion van Roeselare géén enkel incident

Wat was men zaterdag in Roeselare bevreesd voor de komst van de Antwerp-fans. De grootste ordedienst ooit werd opgetrommeld om de rust in de West-Vlaamse stad te bewaren.

Naast de fans die een ticketje voor de return op Schiervelde wisten te bemachtigen, zakten ook tal van andere supporters naar Roeselare af. De vrees voor incidenten met bezoekers, die als 'Vikings' werden afgeschilderd, was groot.

Maar kijk, rondom het stadion werden incidenten gemeld. Eén Antwerp-fan werd na enkele woordenwisselingen administratief aangehouden, maar verder kwam het niet. Ook in het stadion bleven de fans zoals het hoort in het bezoekersvak zitten. Dat maakte de kampioensviering voor spelers en aanhang eens zo mooi.