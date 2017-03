Filip Joos kwaad over manier hoe Kortrijk Moeskroen de redding cadeau gaf: "Dit was competitievervalsing, een verschrikkelijke aanfluitng"

Moeskroen wist zich zondagmiddag te verzekeren van het behoud, maar de manier waarop dat gebeurde deed de wenkbrauwen fronsen. "Competitievervalsing", noemde Filip Joos het maandagavond in Extra Time.

De voetbalcommentator was niet te spreken hoe KV Kortrijk de partij aanvatte. "Dit was een aanfluiting. Verschrikkelijk hoe Kortrijk die match speelde. Weinig lopen, alle duels verliezen, Moeskroen de bal geven, ... Het ging maar door. Het thuispubliek nam de ploeg zelfs op de korrel."

"Ik kan niet begrijpen dat je dit doet. Want het kan hen evengoed de spelers van Kortrijk overkomen. Je gaat in een competitie élke match voluit. Als ik Westerlo was, zou ik daar - en ze deden het ook - woedend naar kijken."

Het was een drama en dat stuit me tegen de borst - Filip Joos

Kovacevic scoorde bovendien de 0-2 in eigen doel, maar daar wil Joos niet te veel op fixeren. "Die jongen krijgt nu alles over zich heen en het zag er schlemielig uit, maar hij deed het niet expres. Het was een drama en dat stuit me tegen de borst. Ik zeg niet dat het omkoping was, maar wél competitievervalsing."