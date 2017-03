Zondag nog 'gestraft' in de tribune, maandag moest Acheampong met de beloften het veld op

Frank Acheampong was zondagavond niet op het veld of op de bank te bespeuren. De vleugelspeler van Anderlecht nestelde zich wel in de tribunes. Noodgedwongen zo bleek.

Coach René Weiler slachtofferde Acheampong nadat hij donderdag in Cyprus twee keer zijn man liet open tegen APOEL Nicosia. Geen te beste beurt dus in een invalbeurt van een kwartier.

Om in het ritme te blijven moest Acheampong maandag aan de bak met beloften. Die trokken naar Daknam voor hun duel tegen Sporting Lokeren. De Ghanees startte in de basis, net als Stéphane Badji en Diego Capel. Paars-wit verloor uiteindelijk met 1-2.

Reserves 1A | KSC Lokeren - #RSCA : starting line-up ! 💪Subs : D’Alberto, Morias, Cools, Amrani, Corryn Bernier & Kule Mbombo ⚽️ #COYM pic.twitter.com/1CK7umgssz — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 13 maart 2017