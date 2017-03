Genk-spelers pakken uit met deze duidelijke boodschap

KRC Genk zal zich niet kunnen mengen in het titeldebat. De Limburgers sneuvelden op de eindmeet. Toch laten ze het hoofd niet hangen en komen ze met een heel duidelijke boodschap.

Natuurlijk is de teleurstelling immens in de Genkse kleedkamer. Maar de spelers sluiten de rangen en beloven de supporters alvast één zaak: ze zullen alles in het werk stellen om play-off 2 te winnen.

"Wij hebben een sterk team. Wij kunnen play-off 2 winnen. Dat moet ons doel zijn", vertelt Samatta aan onze redactie.

We willen play-off 2 winnen

"Het is jammer, maar het is geen probleem dat we play-off 2 moeten spelen", verrast Malinovskyi. "We moeten ons nu voluit op die competitie concentreren en trachten die te winnen. Elke wedstrijd is belangrijk."

"We spelen nu play-off 2 en die willen we winnen", is ook Sander Berge niet mis te verstaan. "Je zal zeker geen gebrek aan motivatie bij ons merken."