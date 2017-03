Voet in belangrijke goals, kampioenschapspetjes, maar nog geen contract: Geoffry Hairemans

Foto: © Photonews

Geoffry Hairemans zorgde voor unieke kampioenschapspetjes voor Antwerp FC én had een voet in heel wat goals in de finale, maar heeft zelf nog geen duidelijkheid over zijn toekomst. Toch hield hem dat niet tegen om de promotie met hart en ziel te vieren.

De middenvelder had een stevige voet in de overwinning bij Roeselare met een perfecte voorzet op Tuur Dierckx voor de 0-1. “Gelukkig gaat die erin, het was een spannend moment”, aldus Hairemans. Hij verwacht dat Antwerp niet stil zal zitten.

“Er zal heel wat veranderen op Antwerp”, aldus Hairemans. “Misschien ook de kern, ook al is die redelijk goed.” Zelf heeft hij echter nog geen contract op zak. “We zullen zien, op dit moment heb ik nog niets. Mijn contract is nog niet verlengd, maar er is een optie om te verlengen. Eerstdaags hoor ik meer.”

Voor een unieke herinnering voor elke speler zorgde hij alvast. Hij liet onderstaande kampioenschapspetten maken in samenwerking met discotheek The Villa.