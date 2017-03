Analist Marc Degryse ziet véél mogelijk voor AA Gent: "Ze moeten Anderlecht en Club Brugge viseren"

Foto: © photonews

AA Gent wist zich op de slotspeeldag alsnog te plaatsen voor play-off 1. De Buffalo's kunnen de blik eindelijk naar boven richten en hebben Club Brugge en de nieuwe leider Anderlecht in het vizier. Maar tot wat zijn de Gentenaars in staat?

Analist Marc Degryse hoopt alvast dat Gent voor spankracht kan zorgen in het titeldebat. "Gent moet voor in de eerste plaats voor plek nummer 3 gaan, maar het valt te hopen dat ze in het achterhoofd toch Anderlecht en Club Brugge willen viseren", vertelt hij In Het Laatste Nieuws.

"De voorbije twee jaar was Gent de grootste uitdager van die twee clubs. Dat moet ook nu de bedoeling zijn. Op basis van de voorbije weken mag dat: als AA Gent goed is, moet het van niemand bang zijn. Al vrees ik dat de titel te hoog gegrepen is.