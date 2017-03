Antwerp is welkom bij de elite van eerste klasse, maar toch wat vrees: "Absoluut een meerwaarde als de fans zich gedragen"

De eersteklassers weten sinds zaterdag dat ze zich voor volgend seizoen mogen voorbereiden op de komst van Royal Antwerp FC. En dat brengt toch wat gemengde gevoelens met zich mee. Iedereen is ervan overtuigd dat ze thuishoren bij de elite, maar vrezen een beetje de aanhang.

Iedereen van de top zes was vandaag eendrachtig in hun commentaar over de terugkeer van The Great Old. "Voor het Belgische voetbal is het een goeie zaak", aldus Herman Van Holsbeeck. "Ze hebben een enorme achterban en het is een club die in eerste klasse thuishoort", zei de sportief manager van Anderlecht.

Maar... het verleden leert dat diezelfde fans ook wel eens over de schreef kunnen gaan. "Het is een meerwaarde op voorwaarde dat hun fans zich ook correct gedragen, maar ik denk het wel dat ze dat zullen doen. Ik wil hen nogmaals proficiat wensen!", besloot Van Holsbeeck.

En dezelfde teneur was te horen bij Luc Devroe, die met Oostende in het bekervoetbal wel al wat ervaring heeft met Antwerp. "Als ze zich gedragen zoals het moet, is dat een verrijking voor het Belgisch voetbal", knikt Devore. "Ze kregen afgelopen weekend hun stadion vol met 12.000 man om naar vier grote schermen te kijken."

"Ik denk dat in eerste klasse weinig ploegen dat zouden kunnen, enkel zij en Standard. Iedereen is blij dat ze terug zijn, want je uitvak zal sowieso uitverkocht zijn. En ik was dit weekend in Roeselare. Het is spijtig voor mijn vrienden daar, maar Antwerp was gewoon beter. En de fans gedroegen zich. Zo zijn ze overal welkom."