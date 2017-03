Heeft Jacky Mathijssen een toekomst bij het gedegradeerde Westerlo? Zo kijkt de oefenmeester zelf tegen de situatie aan

Foto: © photonews

Westerlo zakte zondag uit de Jupiler Pro League. De club uit de Kempen zal nu een nieuw toekomstverhaal moeten schrijven, al dan niet met Jacky Mathijssen in een hoofdrol.

De 53-jarige Mathijssen nam tijdens het seizoen het roer over van Bob Peeters, maar kon niet verhinderen dat Westerlo na drie seizoenen het hoogste toneel moest verlaten.

"Het is nu aan de club om een bilan op te maken van dit seizoen en een plan voor de toekomst te schrijven. Dan zien we wie zich in die positie kan schikken", vertelde Mathijssen na het 0-4-verlies tegen KRC Genk.

Te negatief

Of dat een verhaal wordt mét Mathijssen? "Dat ligt in handen van de club, niet die van mij. Ik heb enkele dagen tijd nodig om dit te laten bezinken. Want nu bekijk ik de zaken te negatief", aldus Mathijssen.