Perbet herpakte zich na 'strafschopincident' tegen Genk: "Ik was vooral woest"

Foto: © photonews

Jérémy Perbet maakte zich afgelopen donderdag in de Europa Leaguewedstrijd tegen KRC Genk niet bepaald populair door een strafschop af te snoepen van zijn ploegmaat. Tegen KV Mechelen herpakte de Fransman zich echter met een goede prestatie.

Perbet droomt stilletjes van een mirakel. “Na de match tegen Genk was er uiteraard heel wat teleurstelling, de kansen lijken nihil, maar we gaan daar toch gaan voor dat mirakel. Het is Mission Impossible, maar we gaan toch naar daar om het te proberen. Wij hebben ook onze trots”, aldus de goalgetter van Gent.

Ook in play-off 1 hoopt Perbet met Gent nog een woordje mee te spreken. “Die puntendeling zorgt ervoor dat de afstand wat kleiner wordt met de ploegen boven ons, maar onze doelstelling was van in het begin van het seizoen Europees voetbal halen. We zijn er ondanks alle moeilijkheden dichtbij. De titel? Dat is niet onmogelijk. Bovendien spelen we beter tegen de goeie ploegen.”

"Stress? Ik was vooral woest" - Jérémy Perbet

Perbet herpakte zich tegen KV Mechelen na zijn penaltymisser tegen Genk. “Of ik stress had? Neen, ik was vooral woest. Ik kon na twee minuten scoren, maar deed het niet. Ik miste ook nog eens die strafschop. Gelukkig heb ik wel wat mindere momenten gehad dit seizoen, dus kan ik het relativeren.”

Hij werd helemaal gek na z’n goal. “Normaal gezien vier ik mijn goals vrij rustig, maar nu wou ik me echt herpakken na donderdag. Bovendien voel je gewoon dat die goal het publiek énorm veel deugd doet.”