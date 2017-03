Hoe zit het met de revalidatie van onze nationale nummer 1 bij de Flames?

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames zijn in januari begonnen aan hun lange rechte lijn in de voorbereiding op het EK 2017 in Nederland. Justien Odeurs ging ondertussen onder het mes voor een operatie aan de meniscus. De Cyprus Cup miste ze, tegen het EK wil ze er maar wat graag opnieuw helemaal staan.

Justien Odeurs werd half januari geopereerd aan de meniscus van de linkerknie. Na de succesvol verlopen operatie wachtte een lange revalidatie bij Lieven Maesschalck.

In de eerste weken ging ze meteen hard aan de slag, nu zes weken later staat ze alweer stevig op beide benen. Uiteraard is ze nog niet terug - de wedstrijden in april tegen Schotland en Spanje komen mogelijk nog te vroeg.

Maar: Odeurs is klaar om zo goed en snel als kan terug haar plaats in te nemen onder de lat bij de Belgian Red Flames. In een filmpje op haar fb-pagina liet ze alvast zien dat ze hard aan het werken is.