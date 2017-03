Ex-Rode Duivel Kevin Vandenbergh blijft maar stunten en rondt nu de magische kaap van 50 goals in 26 matchen!

Foto: © photonews

Het is gebeurd. Nadat Kevin Vandenbergh van bij het begin van het seizoen aan de lopende band begon te scoren in tweede provinciale, heeft de aanvaller nu een magische kaap gerond.

De voormalige goalgetter uit onze hoogste klasse scoorde dit weekend een hattrick in de 3-4 overwinning van Aarschot bij Vissenaken. Zo bracht de 33-jarige Vandenbergh zijn doelpuntentotaal op vijftig stuks.

Indrukwekkende cijfers wetende dat men in tweede provinciale slechts 26 speeldagen ver is. Dankzij zijn vele goals is Aarschot goed op weg richting titel en bijhorende promotie. Enkele weken geleden liet Vandenbergh zich bij Voetbalkrant.com nog uit over zijn persoonlijke toekomst. (Dat verneemt u HIER)