Köteles twijfelt aan woorden voorzitter: "Ik ga spelen"

Foto: © photonews

Zonder Laszlo Köteles was het zondag een vooroorlogse afstraffing geworden voor Waasland-Beveren tegen Anderlecht, maar de keeper zelf kon zich daar amper mee troosten: "Blij met mijn goeie prestatie? Ik kan niet lachen met een nederlaag."

Het typeert de winnaar die Köteles is. En Waasland-Beveren zou hem dus nog kunnen gebruiken, ware het niet dat voorzitter Dirk Huyck gezegd heeft dat er in de play-offs de kaart van Merveille Goblet getrokken zal worden. "Ik heb met de voorzitter gepraat en die journalist moet zijn woorden verkeerd begrepen hebben."

Dat hij zijn laatste match voor de Waaslanders gespeeld heeft, daar wil hij niet aan denken. "Ik wil alles spelen. Ik weet niet wat de club van plan is, misschien willen ze wel voor de toekomst iets proberen", zei de van Genk gehuurde goalie. "Maar het is zeker niet zo dat ik niet meer ga spelen."

We verprutsten het

In Anderlecht bewees hij in ieder geval dat hij nog genoeg kwaliteiten heeft voor een Belgische eersteklasser. "Maar nee, ik ben niet blij na een nederlaag. We verprutsten het door dat snelle doelpunt binnen te krijgen. Zeker de eerste helft was niet goed."