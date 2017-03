Analist Marc Degryse baalt met menig neutraal toeschouwer: "Zonde, want die artiesten horen thuis in PO1"

Foto: © photonews

De kaarten zijn geschud, na 30 speeldagen kon KRC Genk zich niet verzekeren van play-off 1. Een zure vaststelling voor dé ploeg in vorm.

De Limburgers zouden met hun spelersmateriaal en het ritme dat ze nu te pakken hebben niet misstaan in PO1. "Jammer genoeg voor de neutrale toeschouwers heeft Genk het niet gehaald", vindt analist Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Dat is zonde, want artiesten als Pozuelo, Malinovskyi en Samatta horen in PO1 thuis."

"Toch kan ik de voorzitter begrijpen dat het geen drama is dat Genk naast de top 6 greep. De spelersgroep heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt, play-off 2 moet Genk kunnen domineren en in de Europa League staat de club zo goed als zeker in de kwartfinales. Je weet maar nooit..."