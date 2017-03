Moses Simon is terecht: "Én we gaan het goed doen in play-off 1"

Foto: © photonews

De vorige keer toen we Moses Simon erop attent maakten dat hij weleens 'terug' kon zijn, reageerde hij met een laconieke 'waar was ik naartoe?' Om daarna terug in de anonimiteit te verdwijnen. Gisteren zagen we opnieuw de 'oude' Simon. Is hij nu écht terug?

"Yeah i feel good", aldus de Nigeriaan met een brede glimlach. "Als iedereen zich goed voelt, voel ik me goed." Het was duidelijk te zien op het veld. Na zijn assist op Jérémy Perbet lukte opnieuw quasi alles bij Moses Simon.

Niet mijn beste start ooit in de tweede helft, dat was tegen Shakhtar -Moses Simon

"Of die actie me het vertrouwen gaf dat ik nodig had? Jazeker." In de tweede helft demonstreerde hij dat vertrouwen door na nog geen halve minuut het hele spel open te breken en via Perbet Kalu de 3-0 aan te bieden.

Of het mijn beste start ooit was in een tweede helft? "Neen, tegen Shakhtar gaf ik meteen de assist op Coulibaly. Is dat moment specialer omdat het net Coulibaly was? Misschien wel." Ook Gent vond het vertrouwen terug. "Of we kunnen domineren? Als ploeg zeker, we gaan het goed doen in play-off 1."