Decuyper beseft: "Antwerp kan een van de mooiste clubs worden, jammer dat ze de voorbije 25 jaar zo slecht geleid werd"

Meteen na de promotie gaf hij het al mee aan onze redactie: Antwerp zal volgend jaar geen meeloper worden in eerste klasse. Vanaf nu kan de visie naar de toekomst gericht worden. En die ziet er goed uit.

Het potentieel van een club als Antwerp is immens. "Zelfs na 13 jaar in tweede klasse zijn er nog zo'n 250.000 mensen die een hart hebben voor deze club. Dat is gigantisch", klinkt het bij Sporza.

En dus wil Decuyper de fans nu aanspreken. Want in eerste klasse moet het gebeuren: "We hebben het potentieel om op termijn een van de mooiste clubs van het land te worden."

De schulden aan Wauters en de familie Mintjens zijn volgens Decuyper afbetaald en dus kan men vooruitkijken. "Het is echt zo jammer dat deze ploeg de voorbije 25 jaar zo slecht geleid is. Anders hadden er al veel meer successen kunnen behaald zijn."