Preud'homme stelt pijnlijk iets vast: "Misschien zitten we wel tegen onze limiet aan"

Foto: © Photonews

Club Brugge verspeelde zondagnamiddag twee dure punten tegen STVV. De regerende landskampioen heeft het de laatste tijd niet altijd even makkelijk. Michel Preud'homme zoekt naar oorzaken.

“Het is niet positief dat we punten verspelen tegen STVV. Maar… We moeten redelijk blijven. Misschien reiken onze mogelijkheden op dit moment niet verder”, vertelde Preud’homme na het gelijkspel tegen STVV.

Dit Club Brugge bereikte de voorbije jaren heel erg veel, maar volgens Preud’homme bestaat de mogelijkheid dat zijn ploeg nu dus niet beter kan. “We proberen continu naar oplossingen te zoeken en beter te doen, maar op een gegeven moment stel je vast dat je tegen je limiet aan zit. Wel, op dit moment zitten wij misschien wel tegen onze limiet aan.”

Elastiek

“Kijk, je kan de elastiek rekken tot op een bepaald punt. Soms gaat die elastiek heel ver, soms breekt hij. Zal de elastiek bij ons breken? Ik weet het niet. Dat zullen we moeten afwachten”, besloot Preud’homme met filosofische woorden.