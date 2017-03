Vertrouwen getankt: "Laat het op de Heizel ook maar strafschoppen zijn"

Foto: © Photonews

Volgende week is er de bekerfinale, maar nu al is duidelijk dat Zulte Waregem na enkele mindere weken vertrouwen heeft weten te tanken. En ook doelman Bossut mag stilaan hoopvol vooruitblikken, want hij pakte opnieuw enkele moeilijke ballen én zelfs een elfmeter.

"We hebben al bij al een goede match gespeeld. Enkel het scoren duurde wat lang, maar we mogen tevreden zijn – zeker van wat we in de tweede helft hebben laten zien. Dit is bijzonder goed voor het vertrouwen", klonk het bij Bossut zelf hoopvol.

Bossut stopte zelf een elfmeter: "Maar het eerste omslagpunt was de terechte rode kaart voor Bloindelle. Dat ik een strafschop redde? Enkel maar goed voor het vertrouwen. Het mogen op de Heizel ook strafschoppen zijn wat mij betreft”, aldus een lachende doelman van Essevee.

"Het was wel een beetje een bevestiging van mijn goede vorm. Maar het is vooral belangrijk dat we de punten hebben gepakt. Zo kan iedereen met een goed gevoel richting de bekerfinale toewerken. Dit was een opsteker, nu moeten we rustig naar de finale toewerken."