Hij zag Boskamp naakt: "Ik was meteen klaarwakker"

Foto: © youTube

Johan Boskamp in zijn blootje zien? Het is mogelijk dé beste manier om meteen met een klap wakker te worden. Het overkwam een speler uit de Jupiler Pro League.

"Op een keer bij Dender zocht ik de bezoekerskleedkamer op en legde me daar op de massagetafel om een dutje te doen", aldus Siebe Blondelle tegenover Fan! in duidelijke bewoordingen.

"Plots komt Boskamp daar binnengevallen met een klein handdoekje rond de lendenen gebonden. Toen dat op de grond vloog, vroeg hij me of ik nog wat shampoo voor hem had. Ik was meteen klaarwakker."

Een van de wilde verhalen bij Dender: "Ja, zo zat hij elke morgen bij materiaalmeester Willy te wachten om zeker te zijn dat niemand te laat kwam. Daarna bestelde hij twee belegde broodjes en kon het spel beginnen."