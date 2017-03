'Nieuwelingen' Anderlecht zijn nog niet helemaal mee met play-off-systeem: "Raar dat iedereen denkt dat er tot nu toe voor niets gespeeld is"

Foto: © photonews

Anderlecht begint als leider aan de play-offs. En dat heeft zo zijn voordelen: een ticket voor de Europa League hebben ze sowieso al op zak en ook voor de titel hebben ze iets voor op de concurrentie.

Anderlecht begint met één punt voorsprong op Club Brugge aan de play-offs. En Zulte Waregem en Gent moeten al meer dan één zege goedmaken op paars-wit. Maar als op het einde de punten gelijk zijn met een andere ploeg moet er geen testmatch gespeeld worden, want dan krijgt Anderlecht de titel.

"Ah zo? Dat wist ik niet", gaf Uros Spajic toe. "Dat is toch al een mooi voordeel ja", lachte de Serviër. "Of ik alles al begrijp van het play-off-systeem? Nee, jullie hebben me net iets bijgeleerd hé."

Bizar... Iedereen denkt dat die 30 matchen voor niets waren

Bij Dennis Appiah zat er zelfs nog wat onbegrip bij. "Ik begrijp het echt niet goed, ik vind het zelfs bizar. Waarom denkt iedereen dat we tot nu toe voor niets hebben gespeeld? Er zijn toch nog landen met play-offs? Nee, ok, nergens met die puntendeling, maar we hebben toch voor anderhalf punt gespeeld? Iedereen doet alsof die dertig matchen van geen belang zijn, maar we hebben er toch voor gewerkt?"