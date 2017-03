Waar blijft Feyenoord?

Foto: © photonews

De meeste topclubs in Nederland hebben inmiddels ook een vrouwenteam. Maar 1 ploeg blijft voorlopig achter. En daar moet verandering in komen.

Feyenoord staat momenteel op kop bij de mannen, maar qua vrouwenvoetbal blijven ze voorlopig achter. En dus komt er een opmerking vanuit het vrouwenvoetbal.

Hand in Hand voor Feyenoord is er nu een facebook-groep opgericht voor de vrouwen van Feyenoord klinkt het nu. Ze hebben zelfs een idee opgevat om voor een klassieker tegen Ajax te gaan in oktober.

Inschrijven op het evenement op FB kan via DEZE LINK. Een ludieke actie, maar toch ook een statement richting het bestuur van de topclub uit Rotterdam.