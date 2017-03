Zo brengt Annys zijn teleurstelling onder woorden na de degradatie

Foto: © photonews

Maxime Annys zat zondag in zak en as. De degradatie met Westerlo kwam heel hard aan. Waar zijn toekomst ligt, is nog koffiedik kijken.

"Dit komt ongelooflijk hard aan", opent Annys. "We konden hopen op 2 scenario's, één waarbij Moeskroen niet won en één waarbij wij wonnen. Moeskroen won wel en Genk steekt in bloedvorm."

"We hebben dit seizoen vaak goede matchen gespeeld, maar we konden het te vaak niet afmaken. Vorig seizoen hadden we af en toe wat meeval en die factor geluk ontbrak dit seizoen. Dit is heel zuur."

Ik heb deze club mee terug in eerste klasse geholpen - Maxime Annys

Annys heeft een geschiedenis bij Westerlo en dat maakt het extra zwaar. "Ik heb deze club mee terug naar het hoogste niveau geholpen, dat we nu degraderen, vind ik echt heel erg."

Of hij volgend seizoen met Westerlo in 1B zal voetballen, kan Annys op dit moment nog niet zeggen. "Iedereen wil het liefst in 1A spelen, maar ik wil dit laten bezinken voor ik daarover uitspraken doe. We zullen wel zien."