Als Balette één Genk-speler naar Gent mag halen, dan kiest hij resoluut voor deze man

In de Europa League stonden beide ploegen afgelopen donderdag nog tegen elkaar in de Ghelamco Arena. Deze week volgt de terugwedstrijd van de achtste finales tussen KRC Genk en KAA Gent.

Peter Balette was vorig seizoen aan de slag bij Genk, maar ruilde de Limburgse club afgelopen zomer alweer in voor zijn ex-club AA Gent. De assistent van Hein Vanhaezebrouck kan beide kernen dan ook goed vergelijken.

Als Balette één speler van Genk naar de Ghelamco Arena zou mogen halen, dan kiest hij resoluut voor… Alejandro Pozuelo. “Hoe die jongen zich op korte tijd wist aan te passen aan Genk, daar heb ik veel bewondering voor”, klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

Geen evidentie

“Hij moest in een fysiek sterke competitie aan de bak onder een trainer die viriel spel vraagt. Allemaal geen evidentie. Dat ik hem nu als kapitein zie uitblinken, doet mij plezier. Als ik één naam naar voren mag schuiven om hier bij ons te in te lijven, dan is het die van Pozuelo”, besluit Balette.