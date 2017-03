Analist 'verafschuwt' aanpak van René Weiler bij Anderlecht

Foto: © photonews

Over iets meer dan twee weken trekken de play-offs zich op gang. Het beloven nog tien spannende speeldagen te worden in play-off 1, waar RSC Anderlecht momenteel aan de leiding staat. Hoewel paars-wit niet altijd geweldig speelt, pakt het wel veel punten.

Dat ziet ook gewezen spits Nordin Jbari. De man die tegenwoordig als analist en co-commentator aan de slag is, ziet dat Anderlecht momenteel dé te kloppen ploeg is in play-off 1.

Anderlecht favoriet met Club Brugge als grootste uitdager

Jbari ziet geen enkele ploeg in staat om de titel te pakken. “De reden is simpel: het wordt Anderlecht - hoewel ik de aanpak van Weiler verafschuw -, met Club Brugge als grootste uitdager”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

De ex-speler van onder meer Anderlecht, Gent, Club Brugge en Cercle Brugge is klaarblijkelijk geen liefhebber van het spel dat het Anderlecht van René Weiler op de mat legt, maar hij ziet paars-wit dus wél kampioen worden. Wat denk jij? Wie zal kampioen worden? Laat het ons weten in onderstaande poll.