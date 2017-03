'Arsenal en Manchester City hengelen naar toptalent (geboren in 2000!) van Juventus'

Foto: © Photonews

De Europese topclubs rekruteren spelers steeds op jongere leeftijd. Vaak worden getalenteerde spelers al voor hun achttiende verjaardag elders weggeplukt. Nu zouden Arsenal en Manchester City hun oog laten vallen hebben op een jong talent van Juventus.

Het gaat om Moise Kean, een Italiaanse aanvaller met Ivoriaanse roots. De spelers maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Juventus. De Oude Dame beseft dat het goud in handen heeft met Kean, een jonkie die geboren is in 2000.

Maar andere topclubs cirkelen als aasgieren rond de piepjonge Kean. Zo weet Calciomercato dat zowel Arsenal als Manchester City de speler naar Engeland wil halen. Juventus maakt nu werk van een contractverlenging, maar zal zich moeten haasten.