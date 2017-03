BV-fan van Antwerp Luk Wyns zette de studio van Extra Time op stelten met "Kampioeneeeuh!", Sonck en Stuivenberg schrokken zich een hoedje

Foto: © photonews

Royal Antwerp FC is kampioen en dat mag geweten zijn. Ook twee dagen na de promotie naar de Jupiler Pro League werd de Belgische voetbalkijker aan dat opvallende nieuws herinnerd.

Al vroeg in de uitzending van Extra Time eiste Luk Wyns de aandacht op. De BV-fan stormde de studio binnen en schreeuwde het uit: "Kampioeneeeuh!". Centrale gast Albert Stuivenberg en analist Wesley Sonck schrokken en keken verbaasd op.

"Rood-wit, is dat niet Standard?", grapte presentator en Beerschot-sympathisant Frank Raes. "Antwerp komt straks aan bod, rustig jongens." Later in de uitzending werd inderdaad de promotie van de Great Old aangesneden.