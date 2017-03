Moeskroen-aanvoerder David Hubert springt in de bres: "Die insinuaties over competitievervalsing doen afbreuk aan onze vechtlust"

Moeskroen pakte in zijn laatste twee wedstrijden zes op zes en verzekerde zich zo van het behoud in eerste klasse. De zege op het veld van KV Kortrijk deed echter bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Wat vindt aanvoerder David Hubert (29) daar nu zelf van?

KV Kortrijk legde Moeskroen niets in de weg zondag, was de algemene teneur. En dat zette kwaad bloed bij Westerlo. "De insinuaties over competitievervalsing vind ik afbreuk aan onze mentaliteit en vechtlust die we hebben getoond", vertelt Hubert aan Voetbalkrant.com.

Standard en Kortrijk speelden een dramatische partij, maar niet alleen tegen ons - David Hubert

"We zijn de redding zelf gaan halen, daar hoeven we niemand voor te bedanken. Standard en Kortrijk speelden inderdaad een dramatische partij tegen ons. Maar dat deden ze de laatste weken wel vaker."

Geluk begon te keren

Toch begrijpt Hubert de frustratie bij Westerlo. "Zij vochten net als ons een héél seizoen lang. Dan is het zuur als je het op het einde zelf weggeeft. Westerlo had zijn lot in eigen handen, dan zoek je achteraf naar excuses. Wij trokken op sportief vlak aan het langste eind."

"Op het moment dat niemand nog in je gelooft, moet je ervoor blijven gaan - David Hubert

Nochtans zat Moeskroen enkele weken geleden nog in een penibele situatie. "Op het moment dat niemand nog in je gelooft, moet je ervoor blijven gaan. Al geef ik toe dat het moeilijk was om ons mentaal te blijven opladen."

Federer en Barcelona

"Enkele dagen voor de match tegen Kortrijk hebben we beelden bekeken van uitzonderlijke sportprestaties waarin situaties keerden", doet de kapitein nog een bekentenis. "Roger Federer die een matchbal tegen Andre Agassi overleefde en toch won. En het mirakel van Barcelona tegen PSG. Toen Westerlo in het slot nog een doelpunt tegenkreeg bij Zulte Waregem, groeide bij ons het geloof dat het geluk aan het keren was."