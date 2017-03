De Condé verdedigt trainerswissel na mislopen PO 1: "Duidelijk verschil met voor nieuwjaar"

Foto: © photonews

De grote ontbrekende in play-off 1 is KRC Genk. Ook Albert Stuivenberg slaagde er niet in om de Limburgers bij de eerste zes te loodsen, al verdedigt Dimitri De Condé de trainerswissel met vuur.

Genk schoof Peter Maes aan de kant en haalde Stuivenberg. Een goede zet, oordeelt de technisch directeur. "We zien een duidelijk verschil tussen voor en na nieuwjaar. We vatten elke wedstrijd aan om te winnen. Als we nu niet winnen, hebben we toch altijd het gevoel dat er meer in zat", aldus De Condé.

Genk hoort eigenlijk in de top 3 of top 4 in België

We kunnen wel volgen, Genk zit duidelijk in een geweldige flow en brengt bij momenten heel aantrekkelijk voetbal. Zal play-off 2 dan niet zorgen voor een groeivertraging? "Het is natuurlijk een ontgoocheling voor de hele club dat we niet in play-off 1 zitten, maar dat hoeft geen rem te zijn op de ontwikkeling. We zullen elke match aanvatten om te winnen. Als ik een jongen als Sander Berge zie, die zal blijven groeien."

"Als ik ons vergelijk met bijvoorbeeld Charleroi, dan brengen wij attractiever voetbal, maar chapeau dat zij konden verwezenlijken om in de top zes te geraken met minder middelen. Eigenlijk moet Genk top 3 of top 4 spelen in België, jammer."