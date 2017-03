Antwerp vierde drie dagen non-stop: "Ik denk wel dat het een stevig feestje was, ik kan me er niet meer al te veel van herinneren"

Foto: © Photonews

Royal Antwerp FC werd vorige week kampioen en dat moest uiteraard uitgebreid gevierd worden. Dinsdagochtend kwamen de spelers samen op de club voor een fotoshoot, Geoffry Hairemans herinnerde zich nog weinig van de afgelopen dagen.

“Ik denk wel dat het een stevig feestje was, ik kan me er niet meer al te veel van herinneren”, vertelde een vermoeide Geoffry Hairemans dinsdagochtend aan atv. “Ik ben redelijk vermoeid, maar dat pak ik er gerust bij. Ik heb de afgelopen dagen vooral ’s nachts beleefd. Na de match zijn we in The Villa heel goed ontvangen, en in de Carré ook zondag. Gisteren zijn we nog naar Gent geweest, dus we blijven maar doorfeesten."

"Ik kan me er niet heel veel meer van herinneren, maar het was wel super leuk, volgens mij." De spelers van Antwerp zijn nog de hele week vrij, vanaf volgende week wordt er opnieuw getraind.