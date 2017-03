Dury stelt zich vragen bij bekerfinale: "Compleet verkeerd. Het is spijtig dat er niet genoeg over nagedacht wordt"

Foto: © photonews

KV Oostende en Zulte Waregem nemen het komend weekend tegen elkaar op in de finale van de Croky Cup. Beide subtoppers gaan vol voor de eindzege, maar Francky Dury stelt zich toch vragen bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor het bedenken van het bekerformat.

"Ik denk dat de sfeer zaterdag fantastisch zal zijn, al is dat altijd een beetje afwachten. Ik hoop dat de weersomstandigheden zullen meevallen. Een bekerfinale in maart om 20u45 's avonds: ik vind die timing compleet verkeerd", vertelt Dury in een gesprek met Sporza.

De trainer van Zulte Waregem is en blijft voorstander van een bekerfinale die na afloop van de competitie doorgaat. "Het is spijtig dat er niet genoeg over nagedacht wordt. Als de finale na het seizoen gespeeld wordt, in de namiddag, dan is het volksfeest nog groter", besluit Dury.