'François Kompany wordt binnenkort international'

Vincent Kompany is al een tijdje international, maar het is goed mogelijk dat ook zijn broer François binnenkort op het internationale niveau schittert. Volgens de laatste berichten is de verdediger van KSV Roeselare van plan om binnenkort voor de nationale ploeg van Congo aan te treden.

Het Nieuwsblad meldt dat François Kompany kandidaat is om voor de nationale ploeg van Congo uit te komen. De 27-jarige broer van Manchester City-speler Vincent is nog nooit in Congo geweest, maar speelde jaren geleden wel een wedstrijd met een jeugdelftal van het Afrikaanse land.

Kompany is sinds dit seizoen een vaste waarde bij 1B-club KSV Roeselare, dat afgelopen naast promotie naar de Jupiler Pro League greep. Vader Pierre Kompany steunt zijn zoon alvast: “Voor mij maakt het uiteindelijk niet uit voor welk land François wil uitkomen. Ik ben sowieso een trotse papa”, klinkt het nog in de krant.