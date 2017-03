Genk-spelers rekenen zich nog niet rijk, maar: "Wij kunnen de EL winnen"

Nu Genk zich niet mag opmaken voor play-off 1, wordt de droom om door te stoten naar de halve finale of zelfs de finale in de Europa League nog groter. Toch onderschatten de spelers de return tegen Gent niet. "Zij zullen als leeuwen komen."

Genk imponeerde vorige week in de Ghelamco Arena en verwierf met 2-5 een fantastische uitgangspositie. De kwalificatie mag Genk niet meer ontglippen, maar niemand gaat er vanuit dat de kwartfinale nu al een feit is.

"Ik verwacht dat Gent niet zonder motivatie naar ons zal komen. De kwalificatie is nog niet binnen voor Genk, we moeten ons blijven concentreren", klinkt het bij Ruslan Malinovskyi.

"We hebben het in onze eigen handen, maar het is nog niet gedaan", aldus Samatta. "We moeten voorzichtig zijn en nog 90 minuten top zijn. Gent zal als leeuwen komen."

Champions League

Mathew Ryan deelt die mening, maar beseft tegelijk dat Genk een unieke kans heeft om héél ver te geraken. "We spelen nog voor de Europa League en zijn heel gemotiveerd. Barcelona heeft pas bewezen dat het nooit gedaan is."

Toch beseft de doelman dat Genk altijd naar die kwartfinale moet en dan is heel veel mogelijk. "Ik geloof dat we de Europa League kunnen winnen. Als sportman moet je altijd streven naar het hoogst haalbare", klinkt Ryan strijdvaardig. En dan had hij nog een vraagje voor ons in petto: "Als je de Europa League wint, ben je dan geplaatst voor volgend seizoen?" Ja, Mathew. Dan speel je zelfs Champions League.