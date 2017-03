Gent Ladies overtuigend voorbij Heist

Foto: © Sus Sips

De Gent Ladies wilden op dinsdagavond de punten thuis houden tegen Heist en zo nog een beetje dromen van een titel in de Super League.

Makkelijk hadden ze het tegen Heist echter lange tijd niet. Meer zelfs: de bezoeksters kwamen halfweg de eerste helft zelfs op voorsprong via Huybrechts.

Lang kon Heist niet van die voorsprong genieten, want Van Ackere tikte vijf minuten later de gelijkmaker al binnen. Dat was wel meteen de (verrassende) ruststand.

Na de koffie gingen de Buffalo's op hun elan door. Iliano maakte er 2-1 van, in het laatste kwart van de wedstrijd dikten Toloba, Missipo en Vande Velde de score nog aan.