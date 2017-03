Grijpt Anderlecht naast hoge transfersom voor Teodorczyk? Makelaar uit twijfels: "Niet eens zeker dat Anderlecht met Teo tot een akkoord komt"

Foto: © photonews

Lukasz Teodorczyk scoort dit seizoen met de ogen dicht. De Poolse aanvaller is ontzettend belangrijk geworden voor RSC Anderlecht. De kans is groot dat Teo komende zomer een serieuze stap hogerop zet, maar mogelijk vang paars-wit dan niét de jackpot.

Teodorczyk is tot nader order nog steeds een speler van Dynamo Kiev. Als Anderlecht de aanvaller wil aantrekken, moet het 4,7 miljoen euro overmaken op de bankrekening van de Oekraïners. Peanuts bij wijze van spreken, zeker als je weet dat paars-wit een veelvoud van dat bedrag kan opstrijken bij een verkoop.

Maar vooraleer Anderlecht de aankoopoptie kan lichten, moet het er eerst nog uitkomen met Teo zelf. Marcin Kubacki, de zaakwaarnemer van de Pool, uit zijn twijfels in Het Nieuwsblad. “Die aankoopoptie? Het is nog niet eens zeker dat Anderlecht met Teo tot een akkoord komt over zijn contractduur en salaris”, klinkt het.

"Dynamo Kiev hoopt zelfs een beetje dat het akkoord met Anderlecht afspringt" - Marcin Kubacki

“Lukasz moet ook aan zijn toekomst denken. Dynamo Kiev hoopt zelfs een beetje dat het akkoord met Anderlecht afspringt, want dan kunnen zij hem verkopen. Dat is hun enige kans om nog geld te verdienen aan Teodorczyk. Ach, we zien wel. Spelen voor Kiev zal hij nooit meer doen, want de coach heeft hem daar nooit echt gesteund.”