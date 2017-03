Vanhaezebrouck blaast loftrompet voor Ferrera: "Bij Standard denkt men er misschien anders over, maar..."

Foto: © photonews

En de Trainer van het Jaar wordt... Yannick Ferrera. Tenminste als het van Hein Vanhaezebrouck zou afhangen. De coach is onder de indruk van zijn collega.

"Ik wil eerst en vooral Yannick Ferrera feliciteren", stak Hein Vanhaezebrouck van wal na de 3-0-overwinning tegen KV Mechelen. "In Standard denkt men er misschien anders over, maar hij is een heel goede coach."

Voor Vanhaezebrouck mag Ferrera zelfs een prijs winnen. "In mijn ogen mag hij Trainer van het Jaar worden. Het maakt in mijn ogen niet uit dat Mechelen nu aan de bak moet in play-off 2 in plaats van in play-off 1."

Voor mij mag Yannick Ferrera Trainer van het Jaar worden - Hein Vanhaezebrouck

"Hij heeft fantastisch werk geleverd", besluit Vanhaezebrouck. "Hij nam het roer bij Mechelen over in een verloren positie en heeft de ploeg opnieuw vorm gegeven. Chapeau daarvoor."