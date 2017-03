Westerlo-baas Wijnants niet te spreken over 'verdachte' zege van Moeskroen en belde Kortrijk-voorzitter Allijns al op

De degradatie kwam zondag hard aan bij KVC Westerlo. Zeker toen de Kemphanen zagen hoe makkelijk concurrent Moeskroen kon gaan winnen bij KV Kortrijk.

Westerlo-voorzitter Herman Wijnants stelde zich vragen bij de rare uitslagen van de jongste speeldagen. (Dat leest u HIER) Intussen nam hij contact op met zijn collega bij Kortrijk Joseph Allijns. "Hij is me voor geweest want ik wilde ook bellen", vertelt die in Gazet van Antwerpen.

"Ik zat echt met een knoop in mijn maag. Enkele jaren geleden hebben wij ons gered dank zij een zege op Westerlo, nu presteerden onze spelers zo slecht dat we Westerlo niet konden helpen."

Niet opzettelijk, maar Kortrijk grijpt in

De Kerels lieten een zielloze indruk na. "Niet opzettelijk, het was gewoon onkunde van onze kant en Moeskroen was beter", gaat Allijns verder. "Dat is het. Echt waar. In de terugronde haalden we amper 7 op 45 en we verloren 7 van onze 8 thuiswedstrijden. Dit is geen incident, dit is gewoon al maanden aan de gang. In zoverre dat we moeten ingrijpen."