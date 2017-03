De Bruyne: "Dat ik de Champions League toch minstens een keer gewonnen heb"

Foto: © photonews

Manchester City probeert zich woensdag in Monaco te plaatsen voor kwartfinale van de Champions League. De heenwedstrijd werd een zinderende 5-3 voor The Citizens. Kevin De Bruyne kijkt er alvast naar uit.

"Iedereen verwacht dat we fantastisch spelen en prijzen winnen en wij verwachten dat ook zelf. Ik wil altijd winnen, ook als we achter staan. Dat is het belangrijkste voor mij. Ik denk dat je altijd dat vuur in mijn ogen kan zien als ik aan het spelen ben," zei Kevin De Bruyne op de officiële clubwebsite in aanloop naar het lastige duel in Monaco.

"Ik word individueel ook beter als het team beter draait. Ik ben naar hier gekomen om prijzen te pakken. En liefst zoveel mogelijk. Ik hoop dat ik op het einde van mijn carrière kan zeggen dat ik de Champions League toch minstens een keer gewonnen heb."

Ik denk niet dat de supporters zich ooit vervelen tijdens onze wedstrijden

"We proberen de bal op te eisen en denken altijd aan aanvallen." Kevin De Bruyne speelt dit seizoen nochtans in een meer verdedigende rol dan voorheen. "Ik ben altijd positief. Ik ben van nature meer aanvallend ingesteld, maar ik wil vooral het team helpen," zei de Rode Duivel.