Westerlo-middenvelder krijgt drie speeldagen schorsing voor rode kaart tegen Genk

Foto: © photonews

De Geschillencommissie wil Khaleem Hyland van Westerlo voor drie speeldagen schorsen, dat werd dinsdag bekendgemaakt. Hij pakte een rechtstreekse rode kaart in de match tegen KRC Genk.

Westerlo ging op de laatste speeldag kansloos onderuit tegen Genk (0-4). Khaleem Hyland pakte in de 65e minuut een rechtstreekse rode kaart omdat hij met zijn been te hoog inging op Boëtius. Voor die uitsluiting krijgt de middenvelder twee speeldagen schorsing. Maar hij zat ook nog met een voorwaardelijke schorsing van in november 2016 (opstootje met Club Brugge-middenvelder Claudemir), daardoor komt er nog een speeldag bij.

Aangezien Westerlo degradeert, spelen ze dit seizoen geen wedstrijden meer. De schorsing zal dus overgedragen worden naar volgend seizoen, als Hyland dan nog in België speelt. Hij gaf al aan dat hij na de zomer niet meer bij Westerlo zal spelen en was ook zelf niet aanwezig op de zitting.