Mag Westerlo alsnog hopen op verlengd verblijf in Jupiler Pro League? Belgische Voetbalbond reageert na fel besproken redding Moeskroen

Moeskroen wit zich afgelopen weekend te verzekeren van een verlengd verblijf in eerste klasse A. Voor KVC Westerlo was er minder goed nieuws: de club tuimelde uit de Jupiler Pro League. De manier waarop dat uiteindelijk gebeurde, was best opmerkelijk te noemen.

Moeskroen won met 0-2 op het veld van KV Kortrijk, dat er allesbehalve goed uit zag bij de twee tegendoelpunten. Via sociale media stelden heel wat mensen zich vragen bij de miraculeuze redding van Moeskroen.

Insinuaties en vermoedens

Twee dagen later reageert ook de Belgische Voetbalbond (KBVB) op de heisa. Maar in principe zal de Voetbalbond niet ingrijpen. “Met insinuaties en vermoedens kunnen wij niets doen. Er zijn bij ons ook geen vragen binnengekomen om iets te onderzoeken”, zegt bondsprocureur Marc Rubens.

“Voetbal is voetbal, daarin gebeuren soms verrassende dingen. Als mensen bedenkingen hebben, dan moeten ze met een klacht komen. En liefst met aanwijsbare zaken, want met gratuite insinuaties kunnen we niet aan de slag. Wij kunnen geen bankrekeningen controleren en geen telefoons aftappen. als er vermoedens zijn van ernstige fraude, dan moeten ze daarmee naar de procureur stappen.”