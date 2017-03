Degryse is duidelijk over Rode Duivel: "Hij is rijp voor een topclub"

Foto: © Photonews

Romelu Lukaku is andermaal bezig aan een sterk seizoen in de Premier League. De Rode Duivel maakte tijdens deze voetbaljaargang 19 doelpunten in 27 competitiewedstrijden. Volgens analist Marc Degryse is Lukaku klaar voor een stap hogerop.

"Hij heeft nog een contract tot 2019, maar Everton wil dat uiteraard verlengen. Maar ze willen er blijkbaar geen transferbedrag inzetten en daar gaat het om", vertelde Degryse in Extra Time. "Ik denk dat hij op het einde van het seizoen weg wil en ik denk dat dat ook nodig is”, voegde de analist er nog aan toe.

Volgens Degryse moet Lukaku over enkele maanden naar een topclub verhuizen. "Ik heb al heel veel wedstrijden van Everton gezien en ze zullen niet meedoen voor prijzen. Lukaku moet naar een topclub om de volgende stap in zijn carrière te zetten. Hij is er rijp voor na vier of vijf jaar in de Premier League."

Chelsea

"Hij is onder Koeman ook nog sterker geworden met zijn lichaam. Hij heeft leren werken en vindt nu ook oplossingen als er weinig ruimte is. Als hij 20 goals maakt bij Everton dan kan hij bij een topclub, waar hij nog meer kansen krijgt, nog meer scoren."

Er was al sprake van heel wat clubs, maar volgens Degryse zou het goed kunnen dat Lukaku straks terugkeert naar Chelsea."Ik denk dat hij stiekem toch nog droomt van Chelsea. Maar er hangt ook wel een prijskaartje aan hem, 80 miljoen wordt gezegd. Conte zou hem wel willen, maar dan moet Costa wel vertrekken."