Mechelen blikt tevreden terug op trainerswissel: "Dat zijn dooddoeners waarmee je spelers en fans niet warm krijgt"

Al vroeg in het seizoen wisselden Standard en KV Mechelen van trainer: Yannick Ferrera naar Malinwa en Aleksandar Jankovic naar de Rouches. Achteraf bekeken zijn ze in Mechelen wel gelukkig met hoe dat gegaan is.

Voorzitter Johan Timmermans blikt terug op het seizoensbegin in Sport/Voetbalmagazine. "Toen we geen goede voorbereiding beleefden, dachten we zelfs dat we een moeilijk seizoen tegemoet gingen. Cruciaal was de trainerswissel. Yannick Ferrera bracht de spirit terug die zo kenmerkend is voor KV. Onder Aleksandar Jankovic waren we die wat aan het verliezen."

Volgens Timmermans heeft Mechelen toen dus de juiste beslissing gemaakt. "Ik vind Jankovic een goede trainer, maar misschien voor andere clubs dan KV Mechelen. Of misschien is hij een trainer met een beperkte houdbaarheidsdatum."

"Toen Jankovic pas bij ons was, zag ik zeker ook begeestering, maar in de loop der jaren ging die er wat uit. Ook nu hij bij Standard werkt, stel ik vast dat Jankovic nog dikwijls zegt: 'We moeten blijven werken.' Of: 'We moeten ervoor blijven gaan. Dat zijn dooddoeners waarmee je spelers en fans niet warm krijgt. Misschien was zijn hoge gentlemansgehalte niet of niet lang op het lijf geschreven van dit KV," besluit voorzitter Timmermans.