Club Brugge is tégen voetbal op maandag, kalendermanager verdedigt zich: "Zonder die dag te gebruiken draait het schema gigantisch in de soep"

Foto: © photonews

Club Brugge is tegen voetbal op maandag en wil in de play-offs profiteren van het drukke programma van concurrent Anderlecht. De rivaal uit Brussel moet mogelijk in volle titelstrijd aan de bak in de kwartfinales van de Europa League.

Op die manier verspeelde Club twee jaar geleden zijn titel aan AA Gent. Bij blauw-zwart kennen ze de situatie waar Anderlecht in dreigt terecht te komen dus maar al te goed. En dus hopen de West-Vlamingen dat de kalender niet wordt aangepast in functie de Belgische recordkampioen. (Dat leest u HIER)

Toch zal er op Paasmaandag (tussen twee kwartfinales van de EL) en op de Dag van de Arbeid (1 mei) 's maandags gevoetbald worden. "Ook andere jaren wordt er op Paasmaandag gevoetbald. Ik moet die dag kunnen gebruiken, anders draait mijn kalender gigantisch in de soep", vertelt kalendermanager Nils Van Brantegem aan Voetbalkrant.com.

Twee maandagen volstaan om de kalender helemaal vorm te geven - Nils Van Brantegem

"Dat Club Brugge dit liever niet ziet gebeuren? Dat is een een sportieve kwestie. Ik moet rekening houden met alle modaliteiten. Dat is al moeilijk genoeg. Club deelt bovendien zijn stadion met Cercle Brugge, dat in een andere play-off speelt. Dat telt ook mee."

"Wellicht blijft het bij die twee maandagen. Dat volstaat om de kalender helemaal vorm te geven", aldus Van Brantegem. Op maandag 20 maart kennen we de exacte data van speeldag 3 tot en met 8.