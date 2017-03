OHL Vrouwen tegen Genk in Eneco Stadion

Leuk nieuws voor de OHL Vrouwen. Zij gaan namelijk een match mogen spelen in het hoofdstadion van de mannen. Iedereen op post voor die topwedstrijd?

OH Leuven staat momenteel op een gedeelde vijfde plaats in de competitie, maar er mag nog gedroomd worden van de top-4. Dan moeten wel de wedstrijden tegen Tienen, Heist én Genk worden gewonnen in de laatste ronde.

Thuis tegen Genk zal er op dinsdag 14 maart alvast een interessant duel plaatsvinden ... in het Eneco Stadion van de OHL mannen - een jaarlijkse traditie.

Alle supporters van de mannen kunnen overigens ook gratis deze wedstrijd bijwonen, dus de Ladies rekenen op uw steun! Dat laten ze ook weten op hun officiële webstek. De wedstrijd vangt aan om 20.30 uur aan Den Dreef dus.