Oude liefde roest niet: "Club Brugge zit in mijn hart, dat zal niet meer veranderen"

Foto: © Photonews

Club Brugge maakte zondag een meer dan gelukkig man van Peter Van Der Heyden. De ex-speler van blauw-zwart werd opgetrommeld als DJ en al snel werd duidelijk dat het Brugse publiek Van Der Heyden nog steeds op handen draagt.

“Ik was er wel hard mee bezig, hoor”, geeft Van Der Heyden toe in een gesprek met Voetbalkrant.com. “Toen ik ’s morgens opstond, ging ik meteen kijken welk weer het zou zijn rond de middag. Geweldig weer, dat is altijd mooi meegenomen bij een evenement als #ThanksFans​."

"Of het een beetje zoals een wedstrijdvoorbereiding was? Ja, eigenlijk wel. Ik moet dan wel niet per se meer op mijn voeding letten – ook al doe ik dat wel - , maar het voelde wel een beetje als een matchvoorbereiding aan.” (lacht)

"Blijkbaar ben ik nog geliefd. Da's wel tof" - Peter Van Der Heyden

Van Der Heyden speelde tussen 2000 en 2005 en tussen 2010 en 2011 voor Club Brugge. De fans zijn hem duidelijk nog niet vergeten. Zondag was de gewezen Rode Duivel een druk gesolliciteerd man op het vlak van selfies. “Blijkbaar ben ik nog geliefd, hé. Da’s wel tof.”

“Ik heb zes seizoenen bij Club Brugge gespeeld en ben samen met de ploeg succesvol geweest. Club Brugge zit in mijn hart, dat zal niet meer veranderen”, voegt Van Der Heyden er nog aan toe.

'Discotheek' in eigen huis

Zondag was de inmiddels 40-jarige ex-prof – die trouwens nog steeds heel scherp staat – vooral aan het werk als DJ. “Ik ben altijd wel al met muziek bezig geweest”, vertel Van Der Heyden daarover. “Als prof kon ik nooit naar een discotheek gaan, dus had ik zoiets van dan breng ik de discotheek maar tot bij mij thuis.” (lacht)

“Ik draai plaatjes als ontspanning. Het verzet mijn zinnen en ik heb het ook gewoon nodig. Voor een publiek heb ik nog niet te vaak gestaan, maar het is heel fijn dat de mensen van Club Brugge aan mij dachten toen ze op zoek waren naar een DJ.”